Кабмин РФ расширил перечень работ при капитальном ремонте домов

В список были включены отдельные виды работ по замене или восстановлению несущих конструкций. Фото: Павел Ворожцов

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня работ, которые можно проводить при капитальном ремонте зданий. В список были включены отдельные виды работ по замене или восстановлению несущих конструкций.

Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"В сегодняшних условиях работа по снижению административных барьеров — это одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Принятое решение сократит сроки некоторых работ, которые ранее выполнялись только при реконструкции зданий. В среднем это позволит сэкономить порядка трех месяцев при таких работах", — передает его слова пресс-служба правительства.

Ранее работы по замене или восстановлению несущих конструкций можно было проводить в рамках реконструкции объектов. Для этого нужно было оформить проектную документацию и получить разрешение, что растягивало сроки и увеличивало издержки.

В расширенный перечень вошли такие работы, как усиление тела фундамента, балок, арок, ферм, замена отдельных конструктивных элементов перекрытий, а также перекладка ветхих участков кирпичной кладки.