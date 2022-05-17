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17 мая 2022, 13:06

В России сняли ограничения на въезд для жителей ДНР и ЛНР, совершивших административные нарушения

  Юлия Пастух
Паспорт с визами

Также жителей ДНР и ЛНР не будут привлекать к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории России. Фото: Галина Соловьёва

МВД России приняло решение о снятии ограничений на въезд на территорию России в отношении более 3 тысяч граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Речь идет о гражданах, допустивших 2 и более административных правонарушения незначительного характера либо нарушивших срок пребывания на территории РФ.

Кроме того, граждане Украины, ДНР и ЛНР теперь не будут привлекаться к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории России при обращении по вопросу продления срока временного пребывания на территории РФ, постановки на миграционный учет по месту пребывания или оформления разрешительных документов на проживание.

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Областная газета Свердловской области

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