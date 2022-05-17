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Общество
17 мая 2022, 15:19

Нижний Тагил и Луганск стали побратимами

Владислав Пинаев

Фото: Алексей Кунилов

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и глава администрации Луганска Манолис Пилавов заключили соглашение о побратимских связях между городами. Подписание документа состоялось сегодня в 14:00 в Луганске, куда Владислав Пинаев выехал накануне.

Получить комментарий у Владислава Юрьевича Пинаева пока не удается, он не на связи со вчерашнего дня. Известно, что сейчас он в неформальной обстановке за чашкой чая общается с главой Луганска. "Облгазете" удалось связаться с администрацией Луганска, вот что рассказала нам Ольга Инагамова, начальник управления по вопросам внутренней и информационной политики:

"Нижний Тагил – первый российский город, ставший официально нашим побратимом. Для наших жителей это очень трогательный момент. Сейчас главы еще общаются тет-а-тет. В рамках сотрудничества мы планируем, прежде всего, совместно решать вопросы городской среды: коммунальные, благоустройства и пр. У Нижнего Тагила огромный опыт в этом деле. И, конечно, вопросы промышленного характера. У нас развито машиностроение, свой завод, но это все пока работает не на полную мощность. Поддержка таких гигантов, как Нижний Тагил для нас очень важна".

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, Владислав Пинаев вернётся в город в четверг утром, 19 мая, и планирует собрать журналистов, чтобы подробнее рассказать о визите в ЛНР и побратимских отношениях с Луганском.

Областная газета Свердловской области

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