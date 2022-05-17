Россия не будет блокировать YouTube

Об этом Максут Шадаев сказал в ходе федерального просветительского марафона "Новые горизонты". Фото: логотип YouTube

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что власти не собираются блокировать YouTube в стране. По его словам, когда принимается решение о блокировке, рассматривается вопрос: не пострадают ли от этого граждане.

Об этом Максут Шадаев рассказал в ходе федерального просветительского марафона "Новые горизонты".

"Мы не планируем закрытие YouTube — вот так я могу сказать. Прежде всего, действительно, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают", — передает слова министра газета "Коммерсант".

Напомним, 9 апреля YouTube заблокировал канал "Дума ТВ" со 145 тыс. подписчиков. Председатель Госдумы РФ назвал блокировку "очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном". Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем telegram-канале отметил, что подобные действия приведут к полной блокировке видеохостинга на территории России.

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