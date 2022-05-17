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Общество
17 мая 2022, 16:44

Летние оздоровительные лагеря в Свердловской области вернут к стопроцентной заполняемости

  Юлия Пастух
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В общей сложности оздоровительная кампания охватит в этом году около 450 тысяч детей. Фото: Павел Ворожцов

Летняя оздоровительная кампания впервые за последние два года вернется к "доковидным" нормам — детским лагерям вернут стопроцентную заполняемость и увеличат смены до трех недель. Об этом рассказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

По словам министра, несмотря на серьезные послабления в части ограничений, кампания пройдет с соблюдением мер эпидемиологической безопасности: персонал будут тестировать до начала смены, а все организации оснастят защитными и дезинфицирующими средствами.

В общей сложности оздоровительная кампания охватит в этом году около 450 тысяч детей. Напомним, в 2020 и в 2021 годах заполняемость лагерей с учетом ограничительных мер не превышала 50% и 70 % соответственно. Начиная с 1 июня свои двери начнет открывать 1271 детский лагерь.

В настоящее время в тех учреждениях, где 1 июня стартует первая смена, проводятся подготовительные и ремонтные работы. Их завершат  до 25 мая.

В рамках областного проекта "Поезд здоровья", реализуемого при поддержке главы региона Евгения Куйвашева, в детский санаторно-оздоровительный комплекс "Жемчужина" на Черноморское побережье отправятся более двух тысяч детей из 70 муниципалитетов. Кроме того, дети смогут отдохнуть во всероссийских детских центрах "Океан", "Смена", "Орленок" и "Артек". 

Напомним, с апреля в Свердловской области как и по всей стране начала работу программа возмещения части стоимости оплаченных путевок в детские лагеря. Сумма возврата по купленной путевке составляет 50% ее стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Организации работают через туроператоров либо организуют процедуру самостоятельно. В целом по России, по данным на 5 мая, общий объем денег, вернувшихся родителям на карты, составил 4,7 млрд рублей.

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Областная газета Свердловской области

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