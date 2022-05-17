В свердловский главк полиции наведалась утка

Птице так понравилась территория главка, что она прилетела туда еще раз, но уже в компании селезня. Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

К сотрудникам главного управления МВД России по Свердловской области наведалась утка, которая гордо ходила по гарнизонному плацу среди полицейских. Птице так понравилась территория главка, что она прилетела туда еще раз, но уже в компании селезня.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, утка прилетела в тот момент, когда руководитель ведомства генерал-лейтенант Александр Мешков проводил селекторное совещание по итогам работы гарнизона по борьбе с преступностью.

"Кряква настолько спокойно и уверено себя вела, когда мимо нее ходили удивленные люди в погонах, что, казалось, она тут своя и живет давно, поэтому и ведет себя как хозяйка, никого и ничего не стесняясь и не пугаясь. Когда сотрудники ГУ МВД ее угостили мягким хлебом, она не отказалась, смело и быстро слопала вкусняшку. Затем двукрылая "сеньорита" с удовольствием пощипала зеленую травку на газоне внутреннего двора, потом пару часов отдохнула и улетела восвояси, вероятно, искать своего селезня в акватории реки Исеть", — рассказал полковник Валерий Горелых.

Он пошутил, что за годы работы в главке полиции ему множество раз приходилось комментировать и опровергать "газетные утки", но рассказывать о настоящей не доводилось никогда. Также полковник добавил, что вечером птица вернулась к полицейским в сопровождении селезня.