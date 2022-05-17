ЛНР к июлю перейдет на российский телефонный код +7

Некоторым гражданам Луганской народной республики придется заменить сим-карты. Фото: Владимир Мартьянов

В июле 2022 года абонентов ЛНР переведут с украинского телефонного кода +380 на российский +7. Некоторым гражданам Луганской народной республики придется заменить сим-карты.

Об этом рассказал первый замглавы оператора сотовой связи "Лугаком" Эдуард Егоров. По его словам, к июлю будут закончены все необходимые подготовительные работы для перехода на новую нумерацию.

Абонентам, которым потребуется замена сим-карты, нужно будет прийти в центр обслуживания клиентов мобильной связи либо заказать доставку "симки" на дом.

"Не все сим-карты могут поддерживать технологию изменения параметров по радиоканалам "через воздух". Мы на протяжении семи лет на разных заводах выпускали сим-карты. И, поскольку у нас такой необходимости не было до этого, мы не проводили тесты на существующих сим-картах, возможно ли "по воздуху" изменить их параметры" — передает его слова ТАСС.

Сотрудники "Лугаком" свяжутся с абонентами, которым нужно будет сменить сим-карту.