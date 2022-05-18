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Общество
18 мая 2022, 11:45

На Урале перекрыли незаконный канал миграции

печати и штампы

В ходе обысков из незаконного оборота изъяты печати, штампы юрлиц, от имени которых велась преступная деятельность. Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области

Сотрудники УФСБ России по Свердловской области пресекли незаконный канал миграции. С 2018 по 2020 годы двумя россиянами был организован въезд на территорию РФ 179 граждан стран Юго-Восточной Азии.

Всем приезжим оформляли приглашения от имени двух аффилированных коммерческих организаций. При этом на Средний Урал иностранцы не прибывали, а останавливались в других регионах страны, рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

В ходе проведенных обысков у организаторов миграционного канала из незаконного оборота были изъяты печати, штампы юридических лиц, от имени которых велась преступная деятельность, бланки документов, полученные преступным путем. Также были обнаружены списки уже легализованных иностранных граждан.

Решением суда участники группы признаны виновными в организации незаконной миграции и приговорены к лишению свободы сроком на 2 года каждый с отбыванием уголовного наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Областная газета Свердловской области

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