Владимир Якушев призвал уральцев активно голосовать за проекты благоустройства

По словам полпреда, никто лучше самих жителей не знает, что необходимо городу в первую очередь. Фото: Алексей Кунилов

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев призвал жителей региона к активному участию в онлайн-голосовании за объекты благоустройства. К настоящему моменту свои голоса отдали уже 850 тысяч человек.

"Призываю всех, кто еще не высказал свою позицию, сделать это. Никто лучше самих жителей не знает, что необходимо городу в первую очередь. Где нужно построить спортивную площадку, а где – благоустроить сквер. Голосование за объекты благоустройства – это возможность впрямую влиять на развитие территории. И для этого достаточно всего нескольких кликов: проголосовать за объекты 2023 года можно на единой всероссийской платформе za.gorodsreda.ru", – отметил полпред.

Владимир Якушев также напомнил, что благоустроенные территории за счет возросшего трафика становятся новыми точками роста городской экономики, здесь появляются возможности для развития малого и среднего бизнеса.

Напомним, в списке региональных участников голосования – 55 свердловских муниципалитетов. В 49 из них жителям предстоит выбрать для благоустройства конкретные площадки, в оставшихся – определиться с дизайн-проектами отобранных ранее объектов. Голосование продлится до 30 мая включительно.

По данным на 22 апреля, среди екатеринбургских площадок в лидеры голосования вышел летний парк "Уралмаш".