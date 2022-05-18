Темы дня

Общество
18 мая 2022, 15:33

Владимир Якушев призвал уральцев активно голосовать за проекты благоустройства

  Юлия Пастух
Владимир Якушев

По словам полпреда, никто лучше самих жителей не знает, что необходимо городу в первую очередь. Фото: Алексей Кунилов

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев призвал жителей региона к активному участию в онлайн-голосовании за объекты благоустройства. К настоящему моменту свои голоса отдали уже 850 тысяч человек.

"Призываю всех, кто еще не высказал свою позицию, сделать это. Никто лучше самих жителей не знает, что необходимо городу в первую очередь. Где нужно построить спортивную площадку, а где – благоустроить сквер. Голосование за объекты благоустройства – это возможность впрямую влиять на развитие территории. И для этого достаточно всего нескольких кликов: проголосовать за объекты 2023 года можно на единой всероссийской платформе za.gorodsreda.ru", – отметил полпред.

Владимир Якушев также напомнил, что благоустроенные территории за счет возросшего трафика становятся новыми точками роста городской экономики, здесь появляются возможности для развития малого и среднего бизнеса.

Напомним, в списке региональных участников голосования – 55 свердловских муниципалитетов. В 49 из них жителям предстоит выбрать для благоустройства конкретные площадки, в оставшихся – определиться с дизайн-проектами отобранных ранее объектов. Голосование продлится до 30 мая включительно.

По данным на 22 апреля, среди екатеринбургских площадок в лидеры голосования вышел летний парк "Уралмаш".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.05.2022, 21:19 / Общество
В России увеличили максимальный размер льготной ипотеки до 30 миллионов
18.05.2022, 19:57 / Общество
При пожаре в Уральском лесотехническом университете сгорели личные дела студентов
18.05.2022, 18:41 / Общество
В Свердловской области запустят серийное производство самолетов "Байкал"
18.05.2022, 17:21 / Общество
Свердловчан обучат создавать и развивать туристические проекты
18.05.2022, 17:11 / Общество
В Свердловской области выявили еще 161 случай коронавируса