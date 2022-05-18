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Общество
18 мая 2022, 15:57

Трудовые соглашения сотрудников дирекции Универсиады истекают с 1 августа

Универсиада-2023

Александр Чернов выразил уверенность в том, что разработанные для Универсиады материалы будут востребованы Екатеринбургом и Уралом. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге всем сотрудникам дирекции Универсиады-2023 были направлены уведомления о пересмотре трудовых соглашений. По уточненной информации, они истекают с 1 августа.

Об этом заявил руководитель дирекции соревнований Александр Чернов. По его данным, пересмотреть трудовые соглашения пришлось в связи с решением Международной федерации студенческого спорта о расторжении контракта на право проведения соревнований.

"С каждым из почти 400 сотрудников исполнительной дирекции, от самого низшего звена до моих заместителей, были подписаны трудовые соглашения, касающиеся проведения конкретного мероприятия — Всемирных студенческих игр — 2023 — в конкретный срок, в августе 2023 года в Екатеринбурге", — сказал он.

Александр Чернов выразил уверенность в том, что разработанные материалы будут востребованы Екатеринбургом и Уралом. Он также добавил, что уволенных сотрудников в дальнейшем могут привлечь к работе над другим мероприятием.

Напомним, решение о переносе Игр на неопределенный срок было принято FISU в ходе онлайн-заседания Исполнительного комитета организации. Новые даты проведения будут определены позже.

Сюжет

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Областная газета Свердловской области

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