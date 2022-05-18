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18 мая 2022, 16:15

Сильные дожди, грозы и град ожидаются на Среднем Урале 19 мая

град

Если град застал вас на улице, стоит найти укрытие или прикрыть голову руками, сумкой, одеждой. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение на 19 мая. Но теперь, помимо сильного ветра и гроз, жителям региона обещают град.

В период непогоды возможны нарушения в работе автотранспорта, дорожных служб, на энергообъектах, напоминают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Спасатели просят граждан быть бдительными. В частности советуют отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов.

Если град застал вас на улице, стоит найти укрытие или прикрыть голову руками, сумкой, одеждой. Не стоит стоять под деревьями. Помимо того, что велик риск попадания в них молний, крупные градины и сильный ветер могут поломать ветви деревьев.

Сообщать о ЧП и необходимости оказания помощи можно по номерам 101 или 112.

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