Сильные дожди, грозы и град ожидаются на Среднем Урале 19 мая

Если град застал вас на улице, стоит найти укрытие или прикрыть голову руками, сумкой, одеждой. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение на 19 мая. Но теперь, помимо сильного ветра и гроз, жителям региона обещают град.

В период непогоды возможны нарушения в работе автотранспорта, дорожных служб, на энергообъектах, напоминают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Спасатели просят граждан быть бдительными. В частности советуют отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов.

Если град застал вас на улице, стоит найти укрытие или прикрыть голову руками, сумкой, одеждой. Не стоит стоять под деревьями. Помимо того, что велик риск попадания в них молний, крупные градины и сильный ветер могут поломать ветви деревьев.

Сообщать о ЧП и необходимости оказания помощи можно по номерам 101 или 112.