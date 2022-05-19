У дублёра Байновского моста будет новый проектант

Байновский мост капитально перестроили в 1898 году, до этого он был деревянным. Общий вес моста – 2,1 тысячи тонн. Фото: Павел Ворожцов

В редакцию «ОГ» позвонили жительницы Каменска-Уральского Марина ЯКОВЛЕВА и Татьяна ОСИНЦЕВА. Женщины попросили выяснить, когда же спроектируют обещанный городской мэрией дублер Байновского моста. «Нам говорили, что проект будет готов в этом году, а со следующего начнется строительство. Но никаких подвижек нет. Может, от проекта решили отказаться?!»

Разойдемся красиво

Как выяснила «ОГ», подготовить проект моста-дублера должна была «Северо-Западная инжиниринговая компания» из Санкт-Петербурга (она выиграла электронный аукцион, и с ней заключили контракт на сумму почти 28 млн рублей). Планировалось, что компания проведет все инженерные изыскания, определит границы межевания объекта и представит вариант дублера длиной 160,5 метра и шириной 10 метров.

Также подрядчик должен был предусмотреть в проекте подъездные пути к новому мосту, тротуары для пешеходов, систему уличного освещения и прочее. Сдать всю документацию питерские специалисты должны были к лету этого года, но увы…

– Подрядная организация сорвала сроки по первому этапу работ. Не выполнила проект планировки и межевания территории, инженерные изыскания. В настоящий момент запущена процедура расторжения договора по соглашению сторон. Процедура завершится 15 июля, затем мы снова выходим на торги, – прокомментировал «ОГ» глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов.

Отказаться полностью от проектирования моста-дублера каменская мэрия не собирается, подчеркнул Герасимов. Сама стройка, судя по всему, начнется не раньше 2024 года. В 2025 году администрация рассчитывает запустить объект в эксплуатацию. Правда, пока неясно, где город возьмет 1,7 млрд рублей – в эту сумму, по предварительным подсчетам, обойдется дублер.

– Придется подавать заявку на участие в госпрограммах, чтобы получить софинансирование. Но это после того, как проектно-сметная документация будет готова, – сказал глава.

Не надо паники

Байновский мост через реку Исеть – единственная дорожная артерия, связывающая Синарский и Красногорский районы Каменска-Уральского. Он ежедневно испытывает колоссальную транспортную нагрузку (до 30 тысяч автомобилей в сутки), из-за интенсивного движения возникают пробки, а объездных путей нет.

Разговоры о том, что городу крайне необходим второй мост, идут с 1984 года. В 2013 году был даже подготовлен проект, но из-за отсутствия средств так и не был реализован. В 2019 году глава города Алексей Шмыков (ныне первый заместитель губернатора Свердловской области. – Прим. авт.) в беседе с «ОГ» отмечал, что эту проблему нужно решать на уровне области. Тогда же, кстати, прошла реконструкция Байновского моста, которой не было 27 лет.

В 2021 году каменская мэрия приняла решение строить мост-дублер по соседству с Байновским мостом. По одному сооружению горожане смогут двигаться в Красногорский район, а по другому – в Синарский. Такое решение позволит сохранить существующую улично-дорожную сеть, да и новых транспортных развязок понадобится всего две, и те весьма «компактные» по площади (см. «ОГ» № 067 от 16.04.2021). Идею поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Известный каменский журналист, руководитель телекомпании «РИММЕДИА» Сергей Бутырин высказался о ситуации:

– У нас есть люди, готовые разжечь скандал на ровном месте. Блогеры всякие и прочее. Таким способом они сбрасывают ответственность за все, что происходит, на власть. А люди разумные, хотя бы раз в жизни построившие что-то своими руками, прекрасно понимают, что такой проект нахрапом не делается. И силами только города – тем более, учитывая его стоимость. То, что сейчас происходит, – это рабочая ситуация. Мэрия от своих обязательств не отказывается, будет новый проектант, и не надо паники. Дублер Байновского моста ждут многие каменцы с большим нетерпением. Это абсолютно логичный вариант решения проблемы: всё в черте города, есть готовая инфраструктура, сети. И по деньгам не так дорого, как предыдущие проекты, где сумма доходила до пяти млрд рублей. Ждем развития ситуации.