В Свердловской области запустят серийное производство самолетов "Байкал"

Первые коммерческие поставки нового многоцелевого воздушного судна планируются на 2023 год. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Базовой площадкой по изготовлению самолетов станет Уральский завод гражданской авиации. Завершение летно-конструкторских и сертификационных испытаний легкого многоцелевого самолета намечено на 2023 год.

Площадка "Титановой долины", где располагается предприятие, будет значительно расширена: "Мы будем строить новый корпус под "Байкал" – 6,5 тысяч квадратных метров. Идем опережающими темпами, с губернатором программа согласована. Предприятие пользуется всеми льготами, которые предусмотрены во всех экономических зонах РФ. Здание построено за счет "Титановой долины". Следующее здание мы тоже строим за счет заемных средств с компенсацией расходов, в том числе и по процентам, из областного бюджета. Программа по расширению производства рассчитана на 10 лет", – заявил и. о. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"Байкал" станет альтернативой многоцелевому советскому самолету Ан-2 – он успешно завершил аэродромные проверки и совершил свой первый полет в январе. Сейчас формируется производственная программа, предусматривающая поэтапный выход на выпуск 20 самолетов в год с возможностью дальнейшего увеличения темпов производства в соответствии с объемом заказов. Первые коммерческие поставки нового многоцелевого воздушного судна планируются на 2023 год.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"Девятиместный самолет предназначен для перевозки пассажиров и грузов на местных направлениях. Он способен выполнять полный комплекс авиационных работ, которые присутствуют в народном хозяйстве – это патрулирование леса, охрана, мониторинг, санитарная авиация, полеты в места, необорудованные искусственными взлетно-посадочными полосами. Самолет имеет возможность посадки на грунт, будет оснащен лыжными и поплавковыми шасси", – рассказал заместитель гендиректора УЗГА – директор дивизиона "Самолеты" Евгений Сергеев.

Особая гордость предприятия – отечественный двигатель. Президент России Владимир Путин 28 апреля назвал обеспечение "Байкала" отечественной силовой установкой первой и ближайшей задачей.

"Мы по графику двигаемся к тому, что в декабре получим первый полноценный образец двигателя, который будет являться доводочным экземпляром. И в марте 2023 года уже двигатель, который станет предсерийным. Дальше – планомерное освоение, установка его на летающей лаборатории и переход к серийному производству", – рассказал технический директор УЗГА Леонид Худорожков. Представитель завода пояснил, что при разработке двигателя используются современные технологии, в том числе титановые компоненты и детали, напечатанные на 3D-принтерах.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев поставил перед правительством региона ряд задач по развитию импортозамещения и созданию собственной конкурентной продукции.