В России увеличили максимальный размер льготной ипотеки до 30 миллионов

Программа будет действовать до конца 2022 года. Фото: Галина Соловьева

Правительство РФ увеличило максимальный размер ипотечного кредита с использованием льготной ставки. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Лимит увеличен до 30 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Для других регионов – до 15 млн рублей.

В правительстве пояснили, что сумма льготного кредита остается на уровне утвержденной ранее ставки, но теперь ее можно сочетать с дополнительной суммой, взятой по рыночной ставке. Программа будет действовать до конца 2022 года.

"Так граждане смогут приобрести квартиру и большей стоимости, а дополнительные средства привлечь по рыночной или другой субсидируемой ставке", – отметил Михаил Мишустин.

Напомним, с 1 мая текущего года льготная ставка составляет 9%. В Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области лимит по льготной ипотеке составляет 12 млн рублей, в остальных субъектах – 6 млн рублей.

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