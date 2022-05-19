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19 мая 2022, 09:19

В Свердловскую область идут заморозки до -2 °С

заморозки

Ночные заморозки ожидаются в субботу. Фото: Оксана Жилина

Уральские синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. В ближайшее время в Свердловской области прогнозируются заморозки.

До -2 °С столбики термометров могут опуститься в ночь на субботу, 21 мая. При этом днем воздух прогреется до +10...+15 °С, а на севере региона — до +6....+11 °С. Пройдут дожди и грозы, сообщает Уральский гидрометцентр. 

Непогода ожидается и сегодня, 19 мая. В МЧС свердловчан предупредили о шквалистом ветре, грозах и граде. Днем будет +13...+18 °С, а на севере до +10 °С. В ночь на 20 мая будет +1...+6 °С, днем — до +10...+15 °С.

Напомним, в этом месяце погода преподносила свердловчанам разные сюрпризы. Так, после первой грозы в регионе выпал снег. Читайте об этом тут.

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Областная газета Свердловской области

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