В Свердловскую область идут заморозки до -2 °С

Ночные заморозки ожидаются в субботу. Фото: Оксана Жилина

Уральские синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. В ближайшее время в Свердловской области прогнозируются заморозки.

До -2 °С столбики термометров могут опуститься в ночь на субботу, 21 мая. При этом днем воздух прогреется до +10...+15 °С, а на севере региона — до +6....+11 °С. Пройдут дожди и грозы, сообщает Уральский гидрометцентр.

Непогода ожидается и сегодня, 19 мая. В МЧС свердловчан предупредили о шквалистом ветре, грозах и граде. Днем будет +13...+18 °С, а на севере до +10 °С. В ночь на 20 мая будет +1...+6 °С, днем — до +10...+15 °С.

Напомним, в этом месяце погода преподносила свердловчанам разные сюрпризы. Так, после первой грозы в регионе выпал снег. Читайте об этом тут.