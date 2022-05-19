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Общество
19 мая 2022, 09:53

Отдыхающим внутри страны россиянам могут продлить отпуск на неделю

отдых

Сейчас у россиян есть официально 28 дней для отдыха. Фото: Александр Зайцев

Россиянам, планирующим свой отдых на территории страны, хотят предоставить дополнительную неделю оплачиваемого отпуска. Такую идею озвучил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Как рассказал политик в личном telegram-канале, с данной инициативой он выступает не первый год. Однако в преддверии большого туристического сезона Государство решило сконцентрировать все меры поддержки на внутреннем туризме. Предпринять конкретные шаги по вовлечению россиян в уже существующие программы, подразумевающие льготы и систему кешбэка. 

"В этой связи намерен детально проработать вопрос о предоставлении дополнительных 7 отпускных дней тем трудящимся, кто решит провести не менее двух недель отдыхая в России (при предоставлении подтверждения своего намерения)", — подчеркнул он.

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Областная газета Свердловской области

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