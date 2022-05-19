Более 1,5 тысяч пачек сигарет без маркировки задержали на пути в Екатеринбург

Табачная продукция без маркировки предназначалась для реализации в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьева

До Екатеринбурга не доехала партия табачной продукции без маркировки. Машину, перевозившую 1 564 пачки нелегальных сигарет весом 38 килограммов, остановили вблизи российско-казахстанского участка границы.

Транспортное средство остановили сотрудники мобильной группы Тюменской таможни. В ходе досмотра они нашли табачные изделия без обязательных федеральных специальных марок, что является нарушением российского законодательства, рассказали в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

Все собранные материалы были переданы в полицию для дальнейшего расследования. Нарушителю грозит штраф или принудительные работы, или лишение свободы на срок до трех лет со штрафом.

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