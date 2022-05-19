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Общество
19 мая 2022, 15:41

В Екатеринбург для лабораторных исследований завезли кроликов породы советская шиншилла

кролики породы советская шиншилла

Животных передадут ФГБУ "ИМЦЭУАОСМП" Росздравнадзора. Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области

Из Ленинградской области в Екатеринбург привезли 15 кроликов породы советская шиншилла и 100 беспородных мышей. Все животные прибыли для научно-исследовательских целей.

По данным пресс-службы Россельхознадзора по Свердловской области, животных завезли через аэропорт Кольцово. Подконтрольный груз прибыл в одноразовой таре с соблюдением температурного режима. Никаких нарушений не выявлено.

Животные осмотрены и клинически здоровы. Далее их направят получателю — ФГБУ "Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения" Росздравнадзора.

Областная газета Свердловской области

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