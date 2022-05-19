В Екатеринбург для лабораторных исследований завезли кроликов породы советская шиншилла

Из Ленинградской области в Екатеринбург привезли 15 кроликов породы советская шиншилла и 100 беспородных мышей. Все животные прибыли для научно-исследовательских целей.
По данным пресс-службы Россельхознадзора по Свердловской области, животных завезли через аэропорт Кольцово. Подконтрольный груз прибыл в одноразовой таре с соблюдением температурного режима. Никаких нарушений не выявлено.
Животные осмотрены и клинически здоровы. Далее их направят получателю — ФГБУ "Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения" Росздравнадзора.