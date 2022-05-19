Свердловские депутаты прибыли в Мариуполь с гуманитарным грузом

Депутаты побывали в районе завода "Азовсталь". Фото: из telegram-канала Максима Иванова

Первый зампредседателя Заксобрания Свердловской области Виктор Шептий, депутат Госдумы от региона Максим Иванов и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов прибыли в Мариуполь в рамках спецмиссии по доставке гуманитарной помощи. В город завезено шесть фур груза.

Депутаты побывали в районе завода "Азовсталь".

"В городе нас встретили товарищи из батальона Восток и его командир Александр Ходаковский. Для них мы привезли бронежилеты и тепловизоры. Вместе ездили на Азовсталь. На то самое место, откуда днем ранее выходили сдаваться нацисты. В каждом метре Азовстали чувствуется напряжение. В тот день мы ждали новый выход. Не дождались", — пишет у себя в telegram-канале Максим Иванов.

Также он рассказал подробнее о доставленном грузе. Гуманитарную помощь собирали со всей страны, в том числе из Свердловской и Челябинской областей. Собирать грузовики помогали также национальные диаспоры.

"Жизнь у местных налаживается, но пока остается тяжелой. Город реально очень сильно пострадал. Гуманитарку отвезли в местный детский сад, в лицей и ряд других мест. Радует, что в Мариуполе много волонтеров из России. Все они с чистым сердцем приехали помогать восстанавливать город и налаживать здесь новую мирную жизнь", — добавил депутат.

Напомним, что за последние два месяца на Донбасс было отправлено из Екатеринбурга более 100 тонн гуманитарного груза.

К слову, два дня назад мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев ездил в Луганск для заключения соглашения о побратимских связях между городами.