Не нужен нам берег Турецкий

Туристический рынок сменил свой обычный вектор. Фото: Галина Соловьева

В последние годы туристический рынок сменил свой обычный вектор. Сейчас у туроператоров в топе не пляжи, пальмы и моря. Люди стали обращать свой взор на местную природу и красоты. Позиции завоевывает и агротуризм. Ведь спрос на свежие экологически чистые продукты растет.

Во многом такому интересу ко всему натуральному и природному поспособствовала пандемия и изоляция. Люди устали сидеть в квартирах, говорят эксперты, в первую же неделю.

— Да, для нас это пока еще новое направление. Поэтому есть еще комплекс вопросов, которые нужно решить. Конечно, наш регион не сельскохозяйственный. Тем не менее, у нас очень развито молочное производство. Есть ряд предприятий, готовых сотрудничать в этом вопросе, — говорит директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Эльвира Туканова добавила, сейчас основная задача в том, чтобы популяризировать маршруты экотуризма и продукцию от местных фермеров среди жителей региона.

В регионе уже сейчас проходят Ирбитская ярмарка, Международный фестиваль барбекю, народный фестиваль Сабантуй, Кашинский хоровод. Именно там небольшие сельхозпроизводителям знакомят туристов со своей продукцией. Это живой пример импортозамещения.

Несмотря на то, что экотуризм только начал развиваться, у Среднего Урала уже есть достижения. Поселок Висим (недалеко от Нижнего Тагила) в прошлом году вошел в тройку лидеров отборочного этапа конкурса "Лучшие туристические деревни ЮНВТО", организованного Всемирной туристической организацией.

Как рассказал историк, преподаватель УрФУ Андрей Ермоленко, Висим — один из самых красивых и самобытных поселков на Урале. Он сохранил свой облик практически неизменным с XIX века, со времен Демидовых и расцвета железоделательного производства. Здесь индустриальные артефакты — плотина и дамба из камня-плитняка Висимо-Шайтанского завода — соседствуют с уникальными объектами деревянного зодчества: резными колодцами и оконными наличниками, 200-летними домами кержаков-старообрядцев.

Сегодня даже существует специальная бесплатная интернет-площадка, которая собирает все интересные экомаршруты по всей России.

— Нам один год, и мы успешно развиваем это направление. Недавно на платформу добавили гастротуризм. В начале пути у нас было менее 50 туров. Сегодня уже более 800 предложений. Можно составить маршрут, к примеру, по фермерским хозяйствам, и даже разнообразить его по желанию. Кому-то интересно крафтовое сыроварение, кто-то предпочтет шоколад. У нас более 300 партнеров по всей России. Количество броней растет, я бы сказал, скачками. И в основном все туры на один-два дня, — рассказал директор по развитию платформы "Свое. За городом" Максим Косякин.

Стать агротуристом можно не выезжая из города. В Екатеринбурге есть сити-ферма. Ее основатели Таисия Мелех и Алексей Конверчук уже более пяти лет выращивают зелень, пищевые цветы, ягоды для отправки в рестораны и магазины. Говорят, что их проект открыт для посещений в рамках экскурсий прогрессивного растениеводства. Также там проводят мастер-классы и дегустации.

— Уникальность фермы в том, что мы находимся в городе. У многих сложился стереотип, что фермерство — это встал в деревне с утра корову подоил. Сити-ферма — это про другое. Мы активно привлекаем школьников, проводим обучение, как стать сити-фермером. Очень часто люди приходят и просто открывают рты: "А что, так можно было….». Говорят, что мы о вас не знали. Нам не хватает информационной поддержки, — делится Таисия Мелех.

Ноу-хау сити-фермы — проект "Твоя грядка". Турист может взять в аренду грядку и посадить свое растение, приходить и ухаживать за ним.

Праздник желудка

Ценители высокой кухни могут отправится на гастроужин. Подобные мероприятия часто проходят за городом. К примеру, в Кадниково (Сысертский городской округ) победитель шоу "Адская кухня" на телеканале "Пятница" — Георгий "Золотой" — угощал гостей своим победным сетом.

"Я ломал голову над разработкой этого сета 4 ночи без сна", — рассказывает Георгий.

Подобные ужины в загородном клубе "Белая лошадь", обещают организаторы, станут традиционными, ближайший планируют на 12 июня в формате фестиваля мяса и барбекю.