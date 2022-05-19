В России увеличат максимальный штраф за нарушение пожарной безопасности в лесах до 2 млн рублей

Для граждан штрафы поднимут в 15-20 раз, а для юридических лиц — в 2-3 раза. Фото: Галина Соловьева

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект об усилении ответственности за нарушение противопожарных правил в лесах. Максимальный штраф составит 2 млн рублей.

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, для граждан штрафы поднимут в 15-20 раз, а для юридических лиц — в 2-3 раза.

Так, за выжигание хвороста, сухой травы и других легко воспламеняемых материалов на территории лесов и на земельных участках, примыкающих к лесам, предусматривается штраф до 400 тыс. рублей. За аналогичные нарушения, но уже в лесопарковых зонах, будут назначать штрафы до 1 млн рублей.

За нарушения правил противопожарной безопасности в условиях действия особого противопожарного режима и режима ЧС юрлиц будут штрафовать на сумму до 1 млн рублей, а физических лиц — 30–50 тыс. рублей. Ранее такие штрафы для граждан составляли 4-5 тыс. рублей.

Самый большой штраф в размере до 2 млн рублей будет назначаться юрлицам за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.