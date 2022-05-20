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20 мая 2022, 11:25

Свердловские энергетики подвели итоги первого этапа опрессовок

  Юлия Пастух
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Испытания проходили с 16 по 20 мая. Фото: Алексей Кунилов

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании подвели итоги первого централизованного этапа опрессовок, прошедшего с 16 по 20 мая.

Испытания проводились давлением выше рабочего от насосных станций без отключения горячего водоснабжения. В итоге были обнаружены 19 повреждений в районе улиц: Сиреневый бульвар, Красина, Ильича, Серафимы Дерябиной. Ремонтные бригады ЕТК уже приступили к устранению повреждений.

В компании отметили, что повреждения, спровоцированные гидравлическими испытаниями — это не аварии: процесс опрессовок спланирован, обусловлен официальным графиком подготовки энергообъектов к зиме и выполняется в строгом соответствии с предписаниями Ростехнадзора.

Второй централизованный этап испытаний запланирован 7–10 июня.

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Областная газета Свердловской области

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