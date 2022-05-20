Начальник свердловского главка полиции проверил работу ОВД в Байкалово и Ирбите

Александр Мешков напомнил главам ОВД о персональной ответственности, которая наступит в случае, если положение дел по указанным вопросам не изменится в лучшую сторону. Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков проверил работу подразделений ОВД в Байкалово и Ирбите. Он ознакомился с работой дежурной части по приему сообщений от граждан, проверил служебную документацию выдачи оружия и выслушал доклады руководителей территориальных отделов.

Руководитель отдела полиции подполковник Евгений Новоселов представил доклад о состоянии дел по борьбе с преступностью на территории Ирбита. По его данным, с начала года в муниципалитете отмечается снижение количества зарегистрированных преступлений на 4%. Всего было зафиксировано 263 преступления, из которых раскрыто 187 (76%). Раскрываемость преступлений была увеличена на +3,9%.

Особое внимание в докладе было уделено работе с подростками — в отчетном периоде ими совершено восемь преступлений, а в отношении них — 27. Также в районе зафиксировано 87 преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (+13%).

По итогам визита Александр Мешков дал поручение активизировать деятельность личного состава ОВД Ирбита по выявлению нарушений миграционных и коррупционных преступлений.

В тот же день начальник свердловского главка полиции посетил Байкалово.

"Отдел в Байкалово занимает 41 место в рейтинге. Несмотря на снижение количества зарегистрированных криминальных эпизодов, в том числе тяжких и особо тяжких, против личности, на снижение числа ДТП с пострадавшими, здесь допущен рост квартирных краж (+42,9%, 10 преступлений), требует совершенствования работа по противодействию нарушений в сфере экономической деятельности, подростковой преступности, раскрытию преступлений прошлых лет и в сфере незаконного оборота наркотиков. Майор Николай Травников заверил начальника главка, что уже предпринимается комплекс мер, направленных на улучшение защиты местного населения от посягательств представителей криминалитета", — сообщает пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Также, по словам начальника ОВД Байкалово, в муниципалитете налажено конструктивное взаимодействие с властями по вопросам охраны правопорядка. В администрации пообещали выделить средства на установку систем видеонаблюдения при въезде в город и двух светофоров на наиболее опасных участках, а также организовать специальные стоянки для большегрузного транспорта, который сотрудники полиции уже не раз задерживали по фактам незаконной перевозки древесины.

Александр Мешков напомнил главам ОВД о персональной ответственности, которая наступит в случае, если положение дел по указанным вопросам не изменится в лучшую сторону.