В Артёмовском вандалы сломали пульт управления Вечным огнём

Взломанный пульт управления с испачканной солидолом дверцей. В артёмовской полиции сказали, что дело просто так не оставят - вандалов найдут

Громкий случай вандализма зафиксирован в Артёмовском: неизвестные повредили пульт управления мемориальным комплексом «Вечный огонь». Оборудование проработало всего две недели. Сейчас хулиганов ищет полиция.

Открыто и нахально

Начнем с того, что Вечного огня в Артёмовском до этой весны не было. Жители неоднократно просили мэрию решить вопрос – Вечный огонь должен украсить городской мемориал, как это сделано во многих уральских городах. Нынче мечта артёмовцев сбылась: 6 мая, перед Днем Победы, пламя на мемориале появилось. Зажгли его от частицы Вечного огня, которую артёмовская делегация привезла из Ржева. На торжественном мероприятии присутствовал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

В целях безопасности специалисты местного «Жилкомстроя» установили рядом с мемориалом пульт управления Вечным огнем. Внешне он выглядит как небольшой металлический шкаф, с подведенным электрокабелем. Устройство закрепили на фонарном столбе, взяли под видеонаблюдение. Как пояснили в МУП «Жилкомстрой», пульт должен был автоматически регулировать работу газовой горелки в основе Вечного огня. Если случится сильный порыв ветра, огонь задует, а газ при этом будет идти, оборудование это «увидит» и перекроет. Предусмотрен и режим аварийного тушения огня на случай разных ЧП. К слову, стоит такой шкафчик 650 тысяч рублей, доставили его с московского завода.

В ночь с 17 на 18 мая пульт управления вскрыли вандалы. Неизвестные замкнули проводку, помяли стенки шкафа, измазали поверхности солидолом. Утром о происшествии узнал глава Артёмовского ГО Константин Трофимов.

– Лично для меня это удар, – признался мэр «Облгазете». – Такое ощущение, что для этих людей ничего святого нет. Если это подростки, то как их воспитывали родители?! Если взрослые люди, то какова должна быть степень цинизма, чтобы так поступать?! Открыто, нахально, ничего не боясь! Мы стараемся облагородить город, привести в порядок памятные объекты, чтобы и жить комфортно было, и память для потомков оставить. А люди этого не ценят!

«Стыдно за земляков»

Сейчас работа пульта восстановлена, а вот с поимкой хулиганов дело обстоит сложнее. Как выяснилось, вандалы оказались в так называемой слепой зоне (словно нарочно!) и в объективы камер не попали. В мэрии сообщили, что на поиск нарушителей «заряжена» вся артёмовская полиция, руководители организаций, общественники. В отделе МВД России по Артёмовскому району информацию подтвердили.

– Материал зарегистрирован, идёт расследование, сотрудники работают. В Главном управлении МВД России по Свердловской области о происшествии знают, – сказал Евгений Баченин, специалист по связям с общественностью и СМИ ОМВД по Артёмовскому району.

История получила большой общественный резонанс. Многие горожане посчитали своим долгом высказаться о ситуации.

– Равносильно, что в тебя плюнули, – прокомментировала жительница Артёмовского Надежда Пономарёва.

– Один и тот же почерк, одни и те же лица, что разрисовывают входные двери, режут баннеры, тренажеры на стадионе… Очень хочется их поймать и сдать в полицию, – сказала Юлия Асламова.

– В такое время полиции обязательно нужно довести это дело до логического конца. Обязательно поймать подлецов и наказать в соответствии с законом, – отметил Александр Темников.

– Вот яркий пример нашего бескультурья. Кто-то дерево бережет, холит и лелеет. А кто-то готов осквернить мемориал, память о наших доблестных воинах и их великом подвиге. Стыдно за земляков, – заявил Григорий Пономарёв.

Отметим, что поломка пульта – не единственный громкий случай вандализма в Артёмовском. Буквально на следующий день после зажжения Вечного огня несколько подростков устроили беготню вокруг пламени, кидая в него полиэтиленовые пакеты. Хулиганов нашли по камерам наблюдения, полиция приняла меры.

А в мае прошлого года в городе вышел из строя новый фонтан в сквере Победы – он тоже проработал две недели. Как выяснилось, засорилось насосное оборудование. Когда коммунальщики слили воду из чаши фонтана, увидели на дне стекло, камни, бутылки и даже предметы личной гигиены (!). На устранение засоров ушло больше недели. Полиция по камерам вычислила вандалов, их привлекли к ответственности. Но уроком для горожан это, увы, не стало.

За это наказывают (врезка):

С 2020 года в России ужесточили ответственность за неправомерные действия в отношении воинских захоронений и мемориалов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. По закону, Вечный огонь является элементом воинского захоронения или мемориала. Вандализм в отношении этих объектов квалифицируется по статье 243.4 УК РФ. Нарушителям грозит штраф от 2 до 5 млн рублей, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Областной размах (врезка):

Случаи вандализма регулярно фиксируются во многих уральских городах. В Краснотурьинске регулярно выдергивают пролеты из ограждения набережной, портят плитку, «граффитят» свежевыкрашенные фасады зданий. В Карпинске разбивали новые уличные светильники. В Каменске-Уральском ломали саженцы в скверах, разбивали остановки общественного транспорта, скамейки у фонтанов. В Нижнем Тагиле спустя месяц после открытия «Тагильской лагуны-2» (вторая очередь набережной) испортили на ней облицовочную плитку. В большинстве случаев виновными оказывались подростки, ответственность за них несли родители.

Взломанный пульт управления с испачканной солидолом дверцей. В артёмовской полиции сказали, что дело просто так не оставят - вандалов найдут Фото: Из личного архива К.Трофимова