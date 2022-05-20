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Общество
20 мая 2022, 16:41

Беженцев поддержали свердловские нотариусы

  Евгений Аксенов
Бумаги

Специалисты свидетельствуют подлинность подписи переводчика, верность копий документов и выписок, удостоверяют согласия и доверенности. Фото: Павел Ворожцов

Нотариусы Свердловской области оказывают бесплатную помощь беженцам из Украины, ЛНР и ДНР.

Ежедневно специалисты свидетельствуют подлинность подписи переводчика, верность копий документов и выписок, удостоверяют согласия и доверенности. Все это необходимо для оформления статуса беженцев, обращения в органы соцзащиты, трудоустройства или оформления ребенка в детский сад. 

Ряд льгот для вынужденных переселенцев были приняты Федеральной нотариальной палатой. В дополнение к этому свердловские нотариусы добавили свои. Это касается платы за услугу правового и технического характера.

Чаще всего к специалистам обращаются граждане, находящиеся в пункте временного размещения в Нижних Сергах. Также нуждающиеся с Украины, из ЛНР и ДНР получают бесплатную нотариальную помощь в Екатеринбурге, Богдановиче, Верхней Пышме, Заречном, Ирбите, Нижнем Тагиле и других городах Среднего Урала, отметила президент Нотариальной палаты Свердловской области Ирина Перевалова:

— За период с марта по май 2022 года свердловскими нотариусами предоставлено льгот беженцам из Украины, ДНР и ЛНР на сумму более 135 000 руб. А в масштабах всей страны эта цифра уже приближается к 7 млн рублей. Всего безвозмездной помощью воспользовались свыше 7 тысяч человек в 59 субъектах РФ. Но даже при льготном обслуживании граждан нотариус выполняет весь комплекс проверочных и разъяснительных работ, а также несет полную имущественную ответственность за удостоверенные им документы.

Областная газета Свердловской области

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