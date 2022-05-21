Владимир Путин: «Надеюсь, вы продолжите работу»

Евгений Куйвашев встретился с президентом страны в формате видеоконференции. kremlin.ru

Вчера Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН провел встречу с губернатором Евгением КУЙВАШЕВЫМ. Разговор главы государства с главой Свердловской области длился больше 10 минут.

Главный вопрос Евгений Куйвашев задал сразу после завершения доклада.

Евгений Куйвашев: «И еще один вопрос, который не могу не спросить, Владимир Владимирович: в этом году истекает срок моих полномочий как губернатора Свердловской области, и для меня принципиально важно ваше видение, на каком участке мне предстоит работать дальше».

Владимир Путин: «Евгений Владимирович, я уже перечислил вещи, я бы сказал, фундаментального характера, где вам и вашей команде удалось добиться положительных результатов. Это со-здает хорошую базу для дальнейшего развития области. Я желаю вам успехов. Думаю, что вы сможете это сделать в ближайшее время, поэтому надеюсь на то, что вы продолжите эту работу, причем в таком же ключе».

Президент также отметил, что по ряду фундаментальных показателей область выглядит весьма достойно. Это сохранение объемов промышленного производства, увеличение объемов строительства в целом, профицитное исполнение бюджета, уровень финансовой самообеспеченности – выше, чем в среднем по стране, а безработица ниже, чем в целом [по стране]. Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на продолжение работы свердловского губернатора на этом посту.

Владимир Путин также обсудил с Евгением Куйва­шевым обращения, направленные губернатором, с просьбой о поддержке важнейших для региона и его жителей проектов.

Одно из них связано с финансированием строительства детского многопрофильного стационара и поликлиники в Нижнем Тагиле. Решение этого вопроса позволит повысить качество и доступность медицинской помощи для более чем 135 тысяч детей. Такой медицинский центр для второго по величине города Свердловской области – острая необходимость. Президент поручил Минздраву вместе с губернатором проработать этот вопрос.

Еще одно обращение касалось обновления троллейбусного парка к 300-летию Екатеринбурга. Речь идет о закупке троллейбусов с удлиненным автономным ходом на сумму в 3,5 миллиарда рублей. Этот вопрос будет проработан регионом совместно с Минтрансом России.

Комментарии Людмила Бабушкина, председатель Законодательного Собрания Свердловской области: – Решение, принятое Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным – это высочайшая ответственность и огромный кредит доверия. Богатый опыт работы в течение десяти лет на посту губернатора Свердловской области позволяет Евгению Владимировичу успешно решать задачи развития экономики региона, совершенствования социальной сферы, урегулирования различных общественно-политических вопросов. Доходы областного бюджета с 2012 года увеличились более чем в 2,3 раза. Конструктивное сотрудничество между Губернатором и депутатами Законодательного Собрания Свердловской области способствует успешному совершенствованию законодательной базы региона. Не сомневаюсь, что такое взаимодействие продолжится и в дальнейшем. Александр Высокинский, сенатор Российской Федерации: – Свердловская область благодаря мерам поддержки губернатора продемонстрировала рекордные темпы жилищного и инфраструктурного строительства. А сегодня в условиях санкций руководитель региона принял необходимые меры для повышения устойчивости экономики и поддержки граждан. На Урале открываются серьезные перспективы в импортозамещении, как в приборостроении, так и в двигателестроении. Дал о себе знать и проводимый в течение нескольких последних лет курс региона на импортозамещение. Евгений Куйвашев часто инициирует законодательные изменения. Взять хотя бы обнуление транспортного налога для многодетных семей, такие инициативы можно и нужно тиражировать. Как член Совета Федерации, член Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению, я готов лоббировать предложения Евгения Куйвашева на федеральном уровне. Алексей Швайгерт, политолог, генеральный директор Центра политических технологий: – Доверие Владимира Путина Евгений Куйвашев полностью оправдал. Это видно по нескольким направлениям. Например, если пять лет назад звучали альтернативные кандидатуры, то сейчас их не было. Это говорит о том, что у губернатора есть серьезный политический вес, имидж, поддержка избирателей. Кроме того, если в начале губернаторского срока Евгения Куйвашева воспринимали как политика из Тюмени, то сейчас он абсолютно свой, уральский. За 10 лет работы он сумел значительно улучшить и укрепить политическое, социальное и экономическое развитие региона. Несмотря ни на какие сложности, у нас проходит важнейшая международная выставка Иннопром, строится студенческий кампус мирового уровня, развиваются особые экономические зоны. Но как для политолога для меня важно то, что Евгений Куйвашев сумел консолидировать город и область. Была проделана огромная планомерная работа. Мы видим, что во многих регионах до сих пор есть противостояние между местной столицей и другими городами области. В Свердловской области эта проблема решена. Андрей Мозолин, политолог, директор АНО Центр «Аналитик»: – Доверие, которое высказал Владимир Путин Евгению Куйвашеву, вполне закономерно. За 10 лет губернаторского срока мы видим, что Куйвашев сделал очень много как для политического, так и социально-экономического развития региона. Им созданы и поддержаны серьезные условия для развития Свердловской области. Посмотрите на Екатеринбург: например, после проведения чемпионата мира по футболу – 2018 городу осталось большое наследие в виде новых строительных объектов, отремонтированных дорог. В этом году будут завершены основные работы на ЕКАДе, кольцо замкнется – и это станет крайне важным событием для региона. Активно благоустраивается Академический, началось строительство района Новокольцовский. При поддержке губернатора развиваются и города области. Александр Белоусов, политолог, научный сотрудник Института философии и права УрО РАН: – Куйвашев серьезно вырос как политик за время нахождения на своем посту. Можно сказать даже, что Куйвашев второго срока на порядок выше, чем Куйвашев первого срока. Ломать устоявшуюся конструкцию смысла никакого нет. К тому же внутри региона нет и не было обсуждения, что появится другой лидер. Куйвашеву удалось положить конец длительному конфликту между городом и областью, провести в Екатеринбург вертикаль власти. Губернатор работает в режиме антикризисного управления, начиная с первой волны пандемии. Сейчас этот режим будет продлен в связи с военной спецоперацией на Украине. Экономически регион развивается, не сдает своих позиций. Участвует в крупных федеральных программах. Мы все помним саммит ШОС, БРИКС, чемпионат мира по футболу, подготовку к Универсиаде. К этому нужно добавить анонсированную президентом высокоскоростную магистраль Москва – Казань – Екатеринбург. Это огромный инфраструктурный проект, настоящая дорожная революция, которой никогда не было. Куйвашев – губернатор непростого с политической точки зрения и очень мощного с экономической точки зрения региона. Ему удается создать баланс, чтобы эта ситуация не дестабилизировалась. Серьезных претензий к Куйвашеву не было со стороны федерального центра. По всем параметрам – электоральной и политической управляемости, по экономической части, по умению урегулировать конфликты – у губернатора полный порядок.