Президент РФ присвоил госнаграды еще четырем свердловчанам

Еще четыре представителя Свердловской области удостоены государственных наград Российской Федерации. Соответствующий указ подписан главой государства Владимиром Путиным.
Как говорится в документе, "за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу" медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награжден ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин.
Доктор экономических наук, профессор Яков Силин возглавил вуз в 2015 году. До этого в разные годы он работал председателем и депутатом Екатеринбургской гордумы, занимал должности в аппарате полпреда президента РФ в УрФО, был вице-губернатором, руководителем администрации губернатора Свердловской области.
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Остальные три свердловчанина удостоены знаком отличия "За наставничество". За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность его получили:
- советник при ректорате УрГЭУ Сергей Воронин;
- дежурный по сортировочной горке железнодорожной станции Екатеринбург-Сортировочный Свердловской дирекции управления движения Центральной дирекции управления движения — филиала ОАО "РЖД" Михаил Ворсин;
- директор Свердловского областного медколледжа Ирина Левина.
Полный текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Добавим, ранее президент РФ присвоил госнаграды 15 свердловчанам.