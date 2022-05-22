Президент РФ присвоил госнаграды еще четырем свердловчанам

В списке награжденных представители двух образовательных учреждений. В том числе ректор УрГЭУ. Фото: Полина Зиновьева

Еще четыре представителя Свердловской области удостоены государственных наград Российской Федерации. Соответствующий указ подписан главой государства Владимиром Путиным.

Как говорится в документе, "за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу" медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награжден ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин.

Доктор экономических наук, профессор Яков Силин возглавил вуз в 2015 году. До этого в разные годы он работал председателем и депутатом Екатеринбургской гордумы, занимал должности в аппарате полпреда президента РФ в УрФО, был вице-губернатором, руководителем администрации губернатора Свердловской области. Читайте также: "Яков Силин: "Я с Урала ни ногой"

Остальные три свердловчанина удостоены знаком отличия "За наставничество". За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность его получили:

советник при ректорате УрГЭУ Сергей Воронин ;

; дежурный по сортировочной горке железнодорожной станции Екатеринбург-Сортировочный Свердловской дирекции управления движения Центральной дирекции управления движения — филиала ОАО "РЖД" Михаил Ворсин ;

; директор Свердловского областного медколледжа Ирина Левина.

Полный текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Добавим, ранее президент РФ присвоил госнаграды 15 свердловчанам.