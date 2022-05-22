"Губернаторский лицей" в Солнечном вырос на три этажа

Благодаря поддержке главы региона Евгения Куйвашева школа нового поколения получила неофициальное название "губернаторский лицей". Фото: департамент информполитики Свердловской области

Строительство инновационного образовательного центра в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга идет по графику. Санкционное давление никак не отразилось на "губернаторском лицее" — он вырос на три этажа.

В рамках первого этапа проекта ведется строительство здания общеобразовательной школы на 1200 мест с интегрированным блоком детского технопарка "Кванториум". По словам руководителя социальных проектов компании "Форум-групп" Антона Зелова, сейчас возводят железобетонный каркас объекта.

Фото: областной департамент информполитики

На втором этапе стартует строительство общественного центра. На днях был заключен соответствующий контракт.

Фото: областной департамент информполитики

В итоге "губернаторский лицей" на улице Лучистой станет частью создаваемого в жилом микрорайоне социально-образовательного кластера и Лицейского квартала, куда войдут также инновационный детский сад на 300 мест и Центр эстетической и художественной гимнастики.

Фото: проект лицея, областной департамент информполитики

Главные отличия лицея от типовых школ – многофункциональные и трансформируемые классы и помещения, проницаемые пространства, включение в образовательный процесс коридоров и рекреаций. Строительство образовательного комплекса планируется завершить к декабрю 2023 года, сообщает областной департамент информполитики.

Фото: проект лицея, областной департамент информполитики

Напомним, в прошлом году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель совета директоров "Форум-групп" Олег Черепанов подписали соглашение о сотрудничестве в развитии социально-образовательного кластера в Солнечном.

Как ранее писала "Областная газета", 15 февраля Свердловская область получила первый транш на строительство лицея в размере 310 млн рублей. Средства на его строительство будут выделяться региону в течение 2 лет. Общая сумма реализации проекта — 2,95 млрд рублей. Отметим, что в августе прошлого года проект "губернаторского лицея" прошел госэкспертизу.