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Общество
23 мая 2022, 17:37

Свердловчан предупредили о мошенниках в форме МЧС

сотрудник МЧС

Уточнить данные об инспекторе можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Жителей Свердловской области предупредили о мошенниках, которые под видом сотрудников МЧС России предлагают различные услуги по пожарной безопасности. На территории страны зарегистрировано уже несколько подобных случаев.

Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, резонансные пожары и ЧП злоумышленники используют в корыстных целях. Запугивая штрафами, они навязывают системы противопожарной защиты помещений.

Для сведения: помимо служебного удостоверения, которое обязан представить сотрудник МЧС, у него должен быть нагрудный знак и пакет документов для проверки, предусмотренных действующим законодательством. Уточнить данные об инспекторе можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

"Никаких услуг по установке пожарной сигнализации, продаже первичных средств пожаротушения, замене проводки, в том числе "с крупной льготной скидкой для пенсионеров" сотрудники МЧС России не оказывают", — отметил заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев.

По его словам, если "пожарный" запугивает вас штрафом за отсутствие пожарного извещателя или огнетушителя в квартире, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Областная газета Свердловской области

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