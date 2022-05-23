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23 мая 2022, 19:04

Владимир Путин предложил кандидатуру нового главы МЧС

  Юлия Пастух
Владимир Путин

Кандидатуру Совет Федерации рассмотрит на заседании 25 мая. Фото: kremlin.ru

Совет Федерации рассмотрит кандидатуру нового главы МЧС на заседании 25 мая. 

"В представлении президента на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий значится кандидатура Куренкова А.В.", — цитирует ТАСС источник в верхней палате парламента.

Александр Куренков, по данным издания, служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии.

Как ранее писала "Областная газета", прежний глава МЧС — Евгений Зиничев — в сентябре 2021 года погиб в Норильске при попытке спасти кинорежиссера, сценариста Александра Мельника. После случившегосяврио главы МЧС России был первый замминистра Александр Чуприян.

Областная газета Свердловской области

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