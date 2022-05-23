Владимир Путин предложил кандидатуру нового главы МЧС

Кандидатуру Совет Федерации рассмотрит на заседании 25 мая. Фото: kremlin.ru

Совет Федерации рассмотрит кандидатуру нового главы МЧС на заседании 25 мая.

"В представлении президента на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий значится кандидатура Куренкова А.В.", — цитирует ТАСС источник в верхней палате парламента.

Александр Куренков, по данным издания, служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии.

Как ранее писала "Областная газета", прежний глава МЧС — Евгений Зиничев — в сентябре 2021 года погиб в Норильске при попытке спасти кинорежиссера, сценариста Александра Мельника. После случившегосяврио главы МЧС России был первый замминистра Александр Чуприян.