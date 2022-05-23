Омбудсмены УрФО проверили несовершеннолетних правонарушителей

Участники встречи проверили организацию работы по воспитанию трудных подростков, учебный процесс и медицинское обеспечение. Фото: Валерий Горелых

Екатеринбургский центр для несовершеннолетних правонарушителей с рабочим визитом посетила официальная делегация уполномоченных по правам ребенка в Уральском федеральном округе. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В состав делегации вошли Игорь Мороков из Свердловской области, Данило Трубицын из Ямало-Ненецкого округа, Алена Лопатина из Кургана, Андрей Степанов из Тюмени, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Тюменской области Мария Морева и представитель Общественного совета при УФСИН по Тюменской области Екатерина Сучкова — их сопровождали замначальника полиции регионального главка МВД Сергей Ремезков, руководитель подразделения участковых ГУ МВД Александр Возчиков, глава центра Валерий Епураш и начальник службы ПДН главка Оксана Воробей.

Фото: Валерий Горелых

"Участники встречи проверили организацию работы по воспитанию трудных подростков, учебный процесс и медицинское обеспечение. Затем в рамках круглого стола омбудсмены обсудили наиболее важные проблемные темы с целью совершенствования воспитательного процесса попавших в учреждение детей, многие из которых, как бы это странно не казалось, здесь, под присмотром полицейских, чувствуют себя гораздо комфортнее, чем в родной семье, с пьющими родителями. К примеру, 17-летний подросток по имени Евгений из Среднеуральска, попавший в ЦВСНП на 30 суток по решению суда, совершил 24 кражи из магазинов. А 12-летний Михаил из Сухого Лога имеет в своем послужном списке криминальных эпизодов 3 факта хищений и вымогательство. Задача представителей МВД — вовремя прийти на помощь таким молодым парням, иначе они рано или поздно могут оказаться за решеткой и испортить свою судьбу", — отметил полковник Горелых.