Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области

В регионе назначены четыре новых судьи. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин подписал указ "О назначении судей федеральных судов". Документом утверждены председатель, зампредседателя судов и судьи в Свердловской области.

Согласно указу, председателем Кушвинского городского суда назначена Ольга Пшонка. Заместителем председателя Железнодорожного районного суда Екатеринбурга стал Александр Сахарных.

Этим же указом судьей Железнодорожного районного суда Екатеринбурга назначена Татьяна Тарасова, Ирбитского районного суда — Вера Скоромнова, Краснотурьинского городского суда — Татьяна Семкина, Кушвинского городского суда — Руслана Фоменко.

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.