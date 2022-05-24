Россиянам вернули почти 6 млрд рублей за детский отдых

На реализацию программы детского кешбэка выделено 7,5 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов

По программе детского кешбэка родителям вернулось уже около 6 млрд рублей на карты "Мир". Об этом сообщил зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Повышение доступности отдыха внутри страны – одна из приоритетных задач. Программа компенсации половины стоимости путевки в детский лагерь вошла в число оперативных мер правительства по поддержке граждан и экономики, утвержденных Михаилом Мишустиным", — отметил политик.

По его словам, родители заблаговременно позаботились об организации отдыха своих детей. Так, уже приобретено более 420 тысяч путевок в детские лагеря на сумму 13,7 млрд рублей.

Напомним, программа детского кешбэка была возобновлена по поручению президента России Владимира Путина. В рамках нее граждане получают компенсацию 50% стоимости путевки в детский лагерь. В этом году продажи стартовали с 31 марта и продлятся до конца лета. На реализацию программы выделено 7,5 млрд рублей (федеральный бюджет).

Добавим, в прошлом году благодаря программе со скидкой в детских лагерях отдохнуло свыше 400 тысяч детей. На ее реализацию из федерального бюджета было выделено 5 млрд рублей.

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