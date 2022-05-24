Глава МВД наградил свердловского подростка-героя за спасение друга

Награды получили пять юных героев. Фото: УМВД Екатеринбурга

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вручил нагрудные знаки "Горячее сердце" пятерым юным героям.

Среди лауреатов — Кирилл Пастух из Краснотурьинска Свердловской области, он спас своего друга, получившего сильный удар током и упавшего в воду с обрыва, сообщает УМВД Екатеринбурга.

"Искренне восхищаюсь силой духа ребят, их уверенными действиями и ответственными решениями. Уверен, что заложенные с малых лет высокие нравственные ориентиры помогут вам добиваться успехов в любой сфере деятельности, приносить пользу обществу и с полной самоотдачей трудиться на благо Родины", — заявил Владимир Колокольцев.