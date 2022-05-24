Земля станет ближе

Воспользоваться амнистией и приватизировать землю смогут и владельцы гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты Заксобрания вчера на очередном заседании приняли изменения в закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», упрощающие механизм бесплатного предоставления жителям региона участков под гаражами и жилыми домами. Кроме того, новые поправки расширяют список лиц, которые могут воспользоваться этой возможностью.

Большинство новых положений касается гаражной амнистии, действующей до 1 сентября 2026 года. Так, теперь свердловчане могут бесплатно оформить в собственность земельный участок под гаражом даже при отсутствии подтверждающих его строительство документов. Чтобы стать полноправным хозяином земли, им достаточно документально подтвердить, что они платили налоги и взносы за пользование ею.

Воспользоваться амнистией и приватизировать землю теперь смогут и владельцы гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года, и их наследники, но при условии, что участок под гаражом выделен гражданину на законном основании. Сооружения должны иметь фундамент и быть одноэтажными. Они могут входить в состав гаражно-строительных кооперативов или быть отдельно стоящими капитальными постройками.

Нельзя амнистировать самовольно построенные гаражи, когда они возведены на заведомо чужом участке, не выделявшемся гражданину, и гаражи-«ракушки», так как они не относятся к капитальным строениям. Также не подпадают под амнистию гаражи, которые являются вспомогательным объектом или пристройкой к другой недвижимости.

Есть хорошие новости и для собственников жилых домов. До 1 марта 2031 года можно бесплатно оформить в собственность земельный участок под домом, который является основным местом проживания, если он был построен до 14 марта 1998 года – даты вступления в силу Градостроительного кодекса РФ. Для этого могут быть использованы документы, подтверждающие уплату налогов за дом и земельный участок.