Предприятия Среднего Урала готовы устроить на работу более 800 беженцев из Украины

В частности, предприятиям требуются инженеры, продавцы, учителя и врачи. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Около 50 свердловских компаний изъявили желание предоставить 823 рабочих места беженцам из Украины и Донбасса. В частности, предприятиям требуются инженеры, продавцы, учителя и врачи.

По словам замдиректора департамента по труду и занятости Свердловской области Наталии Бордюговой, работодатели также готовы предоставить жилье или оплачивать общежитие. Она также напомнила, что в пункте временного размещения беженцев недавно прошла ярмарка вакансий, в ходе которой заявки на трудоустройство подали 170 человек.

При этом не всем приезжим из Украины, ДНР и ЛНР срочно нужна работа, потому что немалую часть беженцев составляют пенсионеры и мамы с детьми. Однако 30% прибывших на Средний Урал граждан Украины, которые искали работу, уже находятся в процессе трудоустройства.

В Екатеринбургском центре занятости подчеркнули, что все приезжие жители Украины и Донбасса, желающие работать, будут трудоустроены.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, самостоятельно в регион прибыли 607 беженцев, 130 из которых — несовершеннолетние. В пункте временного размещения сейчас проживают 125 человек.

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