Более 604 тысяч свердловчан проголосовали за объекты благоустройства

В тройке лидеров по количеству проголосовавших за объекты, которые будут благоустроены в 2023 году, – Волчанск, Верхняя Тура и Талица. Фото: Галина Соловьева

В тройке лидеров по количеству проголосовавших за объекты, которые будут благоустроены в 2023 году, – Волчанск, Верхняя Тура и Талица (200%).

За ними с показателями от 150% следуют Камышлов, Верхотурье, Михайловское муниципальное образование, Красноуфимск, Верхний Тагил и Артемовский.

Близки к достижению целевого показателя Екатеринбург (99,8%), Новоуральск (99,3%). В Артинском округе количество проголосовавших составляет 94,7%, в Заречном – 93,5%, в Первоуральске – 91,3%. Наименьший показатель (85,5%) у Малышевского городского округа.

"Пока это только лишь предварительные данные – окончательные итоги будут подведены в первых числах июня, после того, как будет проведен анализ всех голосов на уровне федерации. Расслабляться всем нам рано, голосование продлится до 30 мая, работу в данном направлении нужно продолжать. Возможность достичь нужных показателей есть абсолютно у всех территорий", – отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Напомним, в списке региональных участников голосования – 55 свердловских муниципалитетов. В 49 из них жителям предстоит выбрать для благоустройства конкретные площадки, в оставшихся – определиться с дизайн-проектами отобранных ранее объектов. Голосование продлится до 30 мая включительно.

По данным на 22 апреля, среди екатеринбургских площадок в лидеры голосования вышел летний парк "Уралмаш".

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