Правительство РФ запретило недобросовестным поставщикам участвовать в госзакупках

Новые правила начнут действовать с 1 июля 2022 года. Фото: пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о принятии мер по снижению риска влияний экономических санкций на госзакупки. Новые правила начнут действовать с 1 июля 2022 года.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства, участвовать в госзакупках запрещается компаниям, включенным в реестр недобросовестных поставщиков, которые прекратили исполнение контракта из-за наложенных на Россию санкций.

"Фильтрация" таких компаний будет проходить на этапе размещения госконтракта — в реестре недобросовестных поставщиков не должно быть никаких записей о потенциальных исполнителях контракта. Таким образом, претендовать на госконтракты смогут только компании, которые гарантируют его выполнение в условиях действия санкций.

Отметим, ранее депутатами Госдумы РФ в первом чтении был принят законопроект, который предоставляет генпрокурору и его заместителям полномочия по оперативной блокировке иностранных СМИ. Речь идет об изданиях тех стран, которые предпринимают в отношении России недружественные действия. Законодательная инициатива призвана дать возможность оперативно симметрично отвечать на недружественные действия иностранных государств по отношению к российским СМИ.