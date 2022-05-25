Свердловские огнеборцы спасли сорвавшихся с карьера женщин и собаку

Сегодня утром сотрудники пожарно-спасательной части Кушвы спасли двух женщин и собаку, которые сорвались со смотровой площадки на Чумпинском карьере.
По данным ГУ МЧС по Свердловской области, женщины, пренебрегая собственной безопасностью, перелезли через ограждение и сорвались вниз. Собака, пытаясь помочь хозяйкам, прыгнула за ними.
Разбиться людям и псу помешали растущие ниже деревья. Прибывшие на место спасатели спустились к туристам по веревке.
Наверху пострадавших осмотрели врачи скорой медицинской помощи, от госпитализации женщины отказались.
Спасатели напомнили, что наличие ограждений в туристических локациях и местах общего пользования свидетельствует об опасности выхода за их пределы — пренебрегать мерами предосторожности не следует.