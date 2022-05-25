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Общество
25 мая 2022, 14:54

Свердловские огнеборцы спасли сорвавшихся с карьера женщин и собаку

  Юлия Пастух
Спасатели

Несчастного случая удалось избежать благодаря растущим ниже деревьям. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Сегодня утром сотрудники пожарно-спасательной части Кушвы спасли двух женщин и собаку, которые сорвались со смотровой площадки на Чумпинском карьере.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, женщины, пренебрегая собственной безопасностью, перелезли через ограждение и сорвались вниз. Собака, пытаясь помочь хозяйкам, прыгнула за ними.

Разбиться людям и псу помешали растущие ниже деревья. Прибывшие на место спасатели спустились к туристам по веревке.

Наверху пострадавших осмотрели врачи скорой медицинской помощи, от госпитализации женщины отказались.

Спасатели напомнили, что наличие ограждений в туристических локациях и местах общего пользования свидетельствует об опасности выхода за их пределы — пренебрегать мерами предосторожности не следует.

Областная газета Свердловской области

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