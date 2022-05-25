Трое свердловчан получили рекомендацию для поступления в ГИТИС по итогам предварительных прослушиваний

МТС сообщает о подведении итогов Уральского этапа онлайн-прослушиваний на актерский факультет ГИТИСа. Творческие испытания для будущих абитуриентов из Уральского региона состоялись 19-20 мая в рамках творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М». 28 юношам и девушкам, в том числе трём свердловчанкам, было рекомендовано очное участие в следующих турах вступительных испытаний в крупнейший театральный вуз Европы.

Об участии в онлайн-прослушивании в этом году заявили две сотни юных уральцев, мечтающих о сцене. Каждому, кто зарегистрировался на сайте проекта «Поколение М» преподаватель ГИТИСа, актер театра и кино Алексей Калинин уделил в зуме столько времени, сколько потребовала бы очная консультация. Программа прослушивания соответствовала первому туру творческого конкурса при поступлении в вуз – стихотворение, басня, проза или драматический монолог. По итогам двух дней прослушиваний, рекомендацию для поступления в вуз получили 28 из почти 200 ребят. Среди них жительница Ревды Анна Кулакова, уроженка Новоуральска Алёна Бороденко и екатеринбурженка Эвелина Сокольская.

Успешно прошедшие онлайн-отборы ребята приблизились на шаг к своей мечте – им нет необходимости приезжать в Москву на первый тур вступительного творческого конкурса. Их имена попадут в списки допущенных сразу ко второму туру. В прошлом году конкурс при поступлении на актёрский факультет ГИТИСа составлял 450 человек на место, а среди девушек – рекордные 900 человек.

«Творческий благотворительный проект МТС «Поколение М» и главный театральный вуз России сотрудничают не первый год. Целью этого сотрудничества является поиск юных талантов, живущих вдалеке от столицы, и предоставление ребятам из глубинки возможности получения профессионального образования. Однако в Уральском регионе такие предварительные прослушивания были проведены впервые, по причине того, что в Екатеринбурге есть свой театральный институт, традиционно аккумулирующий всю одарённую молодёжь Урала. По меньшей мере, два выпускника ЕГТИ Олег Волынцев и Лика Рулла сегодня сами преподают в ГИТИСе. И первое же онлайн-прослушивание юных уральцев показало, насколько богата наша земля творчески-одарёнными ребятами», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

У юных свердловчан, мечтающих о поступлении в ГИТИС, но не сумевших раскрыться в ходе онлайн-прослушивания есть еще один шанс пробиться на сцену. Для этого нужно посмотреть записи мастер-классов с преподавателями – участниками проекта «Поколение М», снять на видео басню, стихотворение, отрывок из прозы или песню в собственном исполнении, и до 31 мая 2022 года загрузить на сайт pokolenie.mts.ru. Педагоги ГИТИСа отсмотрят все полученные видео и авторам лучших будет предложено очное участие сразу во втором туре вступительного конкурса. По решению жюри конкурса также будет выбран один победитель, который в дополнение к творческому зачету получит от МТС поездку в Москву с персональной экскурсией по ГИТИСу и посещением спектакля в Учебном театре.