Свердловская область планирует увеличить поставки промышленной продукции в Казахстан

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сферах образования и туризма. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков обсудил с послом Казахстана в России Ермеком Кошербаевым перспективы сотрудничества региона и республики.

На встрече в Екатеринбурге стороны также обговорили вопросы, которые могут стать темами для обсуждения на выставке ИННОПРОМ-2022, где Казахстан выступает генеральным партнером.

"В качестве перспективных направлений мы рассматриваем наращивание поставок продукции металлургического, машиностроительного и энергетического профилей, а также высоких технологий. За последние годы на большинстве металлургических заводов региона прошла масштабная модернизация. Внедрены современные энергосберегающие и экологические технологии. Это позволило существенно повысить конкурентоспособность уральской продукции, снизить экологические риски", — отметил Алексей Шмыков.

Замгубернатора также предложил рассмотреть вопросы расширения сотрудничества в сфере образования. Речь зашла о возможности увеличения приема иностранных студентов, в том числе из Казахстана, после запуска кампуса УрФУ на месте строительства деревни Универсиады.

Ермек Кошербаев в свою очередь обсудил с директором департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмирой Тукановой перспективы развития сотрудничества в сфере туризма.

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