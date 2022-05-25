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25 мая 2022, 17:03

В Свердловской области ожидаются грозы, град и сильный ветер

непогода

Рекомендуется ограничить пребывание на улице, отказаться от отдыха на природе или водоемах. Фото: Галина Соловьева

Синоптики предупреждают жителей Свердловской области о резком ухудшении погоды. В региональном ГУ МЧС России напоминают о правилах безопасности.

По данным Уральского гидрометцентра, в ближайший час и до конца дня местами на Среднем Урале ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Ранее сообщалось о дождях и сильном ветре с порывами до 18 м/с.

В связи со штормовым предупреждением спасатели рекомендуют быть предельно бдительными. При возможности ограничить пребывание на улице, отказаться от отдыха на природе или водоемах. Также рекомендуют позаботиться о домашних животных и птицах, укрыть их в специальных помещениях. Автотранспорт по возможности разместить в гараже или на крытой парковке.

Об инцидентах и необходимости оказания помощи свердловчане могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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Областная газета Свердловской области

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