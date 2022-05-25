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Общество
25 мая 2022, 17:45

Житель Екатеринбурга выиграл автомобиль в лотерею

победитель лотереи

Константин работает менеджером в компании, которая производит сантехническое оборудование. Фото: пресс-служба "Столото", снимок публикуется с разрешения получателя

Екатеринбуржец Константин Яковлев выиграл автомобиль стоимостью 800 000 рублей. Ему повезло в 1429-м тираже "Русского лото".

Выигрыш для мужчины оказался очень кстати. Он давно мечтал о новом автомобиле. Однако, чтобы приобрести машину по своему вкусу, решил оформить приз деньгами, рассказали в пресс-службе "Столото".

"У меня чуть телефон из рук не выпал, когда пришло уведомление о выигрыше. Сразу же отправил скриншот экрана жене. Она до сих пор думает, что я ее разыграл. Да я и сам еще не до конца поверил, что мне это не снится", — рассказывает победитель.

Известно, что Константин работает менеджером в компании, которая производит сантехническое оборудование. По выходным мужчина играет с друзьями в футбол или смотрит по телевизору матчи.

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Лотерейный мультимиллионер из Екатеринбурга рассказал, на что тратит выигрыш.

Областная газета Свердловской области

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