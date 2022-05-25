Татьяна Мерзлякова и Андрей Симановский организовали концерт в госпитале для раненых участников спецоперации

В госпитале для раненых участников спецоперации свердловский омбудсмен помогла организовать концерт Григория Лепса. Фото: Сергей Хандюков

Раненых в ходе проведения специальной военной операции в нашей области сегодня принимают два медицинских учреждения: Окружной военный клинический госпиталь № 354 и Госпиталь национальной гвардии № 5. Об этом во время пресс-конференции сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Ребята поступают с различными травмами ног, рук и головы. Проходят лечение военные из Бурятии, Забайкальского края, Алтая и других регионов страны. Врачи поставили цель — не только спасти жизнь, но и не допустить инвалидности.

— Когда к нам в область привезли раненых, мы практически сразу поехали осмотреть госпиталь. Нужно было знать, есть ли какие-либо у ребят просьбы, жалобы. Практически все очень хотели дозвониться до близких. Но я была немного удивлена: настроение у пациентов было отличное, парни были на позитиве. Я спрашиваю, что вам привезти? Мне отвечают, вы не сможете этого сделать. Мамины котлеты, бабушкины пирожки, а у меня папа такие пельмени варит. Все соскучились по домашней еде, — подчеркнула Татьяна Мерзлякова.

У раненых была и одна необычная просьба — привезти Григория Лепса. Татьяна Мерзлякова обратилась за помощью к Андрею Симановскому. Вместе они решили задачу. В итоге в госпитале Лепс спел для ребят.

Также среди основных задач сегодня — это обмен военнопленными. Тема, безусловно, важная. Как рассказала Мерзлякова, к ней обратилось девять человек. Они потеряли связь со своими близкими. Их всех нашли. Восемь из них на сегодняшний день находятся на территории России, некоторые даже дома. Что касается девятого человека, его местонахождение установлено. Международный Красный Крест в этом плане тоже помогает.