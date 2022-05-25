"Областная газета" стала победителем конкурса регионального минАПК

Диплом редакции вручала заместитель регионального министра АПК и потребительского рынка Светлана Островская. Фото: Наталия Самойлова

Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области подвело итоги конкурса среди СМИ на лучшее освещение тем, связанных с защитой прав потребителей. Среди электронных средств массовой информации победителем стала "Областная газета".

Материалы обозревателей отдела "Общество" Татьяны Буровой и Рудольфа Грашина были признаны лучшими из представленных электронными изданиями. Одним из таких текстов стала статья от 3 февраля о мерах, которые предпринимают в правительстве Свердловской области для стабилизации цен на овощи. Диплом редакции вручала заместитель регионального министра АПК и потребительского рынка Светлана Островская.

В конкурсе приняли участие СМИ из 8 муниципальных образований: Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Талицы, Качканара, Невьянского ГО и Богдановича.

Комиссией было рассмотрено более 100 материалов. Конкурсные работы охватывали такие острые темы, как "Санитарные нормы и правила", "Безопасность и качество товаров" и "Финансовая грамотность".