В Свердловскую область доставили первые "живые посылки" с пчелами

Пересылка пчел будет доступна до начала осени. Фото: Павел Ворожцов

Почта России доставила первые в этом году "живые посылки" с пчелами. Обе пришли прямо на дом адресатам из Краснотурьинска и Карпинска.

Лучший сезон для приобретения пчел — с конца весны до начала осени, поэтому отправка "живых посылок" будет доступна в течение этого периода.

Пчелы при доставке помещаются в контейнеры со специальным питанием. В одной емкости обычно находится пчелиная матка и девять рабочих пчел. На таких посылках EMS делается отметка "Осторожно. Пчелы. С ветеринарным свидетельством".

Сотрудники Почты России отмечают, уральцы не только получают пчел из других регионов, но и сами активно обмениваются ими с пчеловодами из соседних муниципалитетов. Ежегодно курьеры доставляют несколько десятков таких посылок в разные населенные пункты области.

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