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Общество
26 мая 2022, 13:34

Свердловские проекты вошли в число лучших практик активного долголетия

  Юлия Пастух
Пожилые люди

Лидерами стали: "Финансовая грамотность старшего поколения", "Волонтеры "серебряного возраста" и"С активным долголетием отпразднуем столетие!". Фото: Галина Соловьева

Сразу три свердловских проекта – "Финансовая грамотность старшего поколения", "Волонтеры "серебряного возраста" и "С активным долголетием отпразднуем столетие!" – вошли в число лучших практик активного долголетия.

Отбор инициатив проводила АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Минтруда. Из 689 заявок в финал вышли только 112 практик из 42 регионов России.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков особенно отметил проект "Финансовая грамотность старшего поколения", который реализует Организационно-методический центр социальной помощи. Он подчеркнул, что эта инициатива является лидером по популярности программы финансовой и правовой грамотности.

Этот проект в Свердловской области стартовал в 2015 году. До 2021 года обучение прошли свыше 13 тысяч человек. В рамках инициативы цикл просветительских онлайн-лекций проводят специалисты ГУ МВД России, психологи, финансисты, эксперты из банковской сферы. 

Второй проект, попавший в число лидеров, — "Волонтеры "серебряного возраста" Комплексного центра социального обслуживания "Золотая осень" Нижнего Тагила. Практика направлена на привлечение пожилых людей к активной общественной деятельности. Третий — "С активным долголетием отпразднуем столетие!" Комплексного центра социального обслуживания Артемовского района — ориентирован на укрепление здоровья и повышение качества жизни людей старшего возраста. 

Областная газета Свердловской области

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