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Общество
26 мая 2022, 13:49

В Екатеринбург завезли 5 млн клещей из Нидерландов

В столицу Урала привезли из Нидерландов партию насекомых и клещей-энтомофагов в количестве 5 млн штук. Эти членистоногие будут помогать бороться с вредителями на сельхозпредприятиях.

Груз был доставлен с надлежащим оформлением ветеринарных сопроводительных документов.

"Энтомофаги — помощники в борьбе с вредителями. Эти насекомые, членистоногие и другие организмы — незаменимые помощники человека в борьбе с вредителями, активно уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур", — сообщили в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области.

Специалисты отдела Государственного ветеринарного надзора провели проверки — нарушений выявлено не было.

Напомним, что аналогичный груз был доставлен на Средний Урал 16 мая. Тогда партия насекомых и клещей составила 75 тыс. штук.

Областная газета Свердловской области

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