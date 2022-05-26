В Екатеринбург завезли 5 млн клещей из Нидерландов

В столицу Урала привезли из Нидерландов партию насекомых и клещей-энтомофагов в количестве 5 млн штук. Эти членистоногие будут помогать бороться с вредителями на сельхозпредприятиях.

Груз был доставлен с надлежащим оформлением ветеринарных сопроводительных документов.

"Энтомофаги — помощники в борьбе с вредителями. Эти насекомые, членистоногие и другие организмы — незаменимые помощники человека в борьбе с вредителями, активно уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур", — сообщили в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области.

Специалисты отдела Государственного ветеринарного надзора провели проверки — нарушений выявлено не было.

Напомним, что аналогичный груз был доставлен на Средний Урал 16 мая. Тогда партия насекомых и клещей составила 75 тыс. штук.