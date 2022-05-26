В Екатеринбургском театре музкомедии выберут лучших молодых артистов оперетты и мюзикла

Артисты от Минска до Магадана претендуют на победу в международном конкурсе оперетты и мюзикла. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловском театре музыкальной комедии проходит VIII Международный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла имени народного артиста СССР Владимира Курочкина. Общий призовой фонд составляет 810 тысяч рублей. В этом году организаторам поступило больше 120 заявок.

"Фестиваль проходит в восьмой раз, впервые он состоялся в 2006 году и именно по инициативе Свердловской музкомедии", — отметила министр культуры Свердловской областиСветлана Учайкина.

В настоящее время в России для артистов этого вида искусства не проводится ни одного творческого состязания подобного уровня.

"Наш конкурс посвящен очень важному событию, не только в истории театра, но и в истории города. Владимир Курочкин является почетным гражданином города Свердловска. Этот человек сделал огромное дело, внес вклад в культуру Урала. 100-летний юбилей — это особая дата. И мы подготовили серию мероприятий. Конкурс молодых артистов является центральным мероприятием", — рассказал художественный руководитель Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, лауреат премии "Золотая маска" Филипп Разенков.

На конкурс приехали студенты и профессиональные артисты из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Магадана, Сыктывкара, Новосибирска, Пятигорска, Омска, Железногорска.

За звание лучшего участники поборются в двух номинациях: "Оперетта" и "Мюзикл". Судьбу гран-при и премий конкурса предстоит решить жюри.

В театре для участников конкурса проходят мастер-классы. Режиссер Нина Чусова, которая входит в состав жюри, отметила, что в 2022 году количество участников значительно увеличилось.

"С одной стороны — это большой труд для членов жюри. С другой — большое счастье, что так много желающих показать себя, поделиться своим мастерством, посмотреть на других. У меня предчувствие: в это сложное время грядет ренессанс музыкального театра. Наша задача как людей искусства – сохранить радость, жизнелюбие, не растерять, не забыть про то, что мы люди. Это миссия музыкального театра", — поделилась Нина Чусова.

Финалисты примут участие в заключительном гала-концерте, который состоится на основной сцене Свердловского театра музыкальной комедии 28 мая.