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Общество
26 мая 2022, 17:33

Уральские студенты МЧС будут обеспечивать безопасность на воде в Краснодарском крае

  Руслан Зиннуров
Уральский институт ГПС МЧС России

Фото: страница Уральского института ГПС МЧС России в соцсети "ВКонтакте"

Летом участники студенческого спасательного отряда Уральского института ГПС МЧС России будут обеспечивать безопасность на воде на территории Всероссийского детского центра "Орленок" в Краснодарском крае.

Первые 10 студентов факультета управления и комплексной безопасности уже прибыли для работы в детский центр в должности матроса-спасателя. Все они прошли обучение по первоначальной подготовке. Наравне с молодыми людьми в отряде работают и девушки.

"Для студентов вуза работа матросом-спасателем – хорошая возможность отработать полученные в стенах института знания и навыки, а также показать подрастающему поколению, каким должен быть будущий работник системы МЧС России" , — рассказали в Уральском институте Государственной противопожарной службы МЧС России. Первая смена студентов приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня по 30 июля, вторая смена — с 1 августа по 30 сентября.

Областная газета Свердловской области

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