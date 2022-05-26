Уральские студенты МЧС будут обеспечивать безопасность на воде в Краснодарском крае

Фото: страница Уральского института ГПС МЧС России в соцсети "ВКонтакте"

Летом участники студенческого спасательного отряда Уральского института ГПС МЧС России будут обеспечивать безопасность на воде на территории Всероссийского детского центра "Орленок" в Краснодарском крае.

Первые 10 студентов факультета управления и комплексной безопасности уже прибыли для работы в детский центр в должности матроса-спасателя. Все они прошли обучение по первоначальной подготовке. Наравне с молодыми людьми в отряде работают и девушки.

"Для студентов вуза работа матросом-спасателем – хорошая возможность отработать полученные в стенах института знания и навыки, а также показать подрастающему поколению, каким должен быть будущий работник системы МЧС России" , — рассказали в Уральском институте Государственной противопожарной службы МЧС России. Первая смена студентов приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня по 30 июля, вторая смена — с 1 августа по 30 сентября.